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Seferihisar'da 63 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 63 düzensiz göçmen yakalandı.

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Sığacık Kokar Koyu önlerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik botu durdurdu. Botta 38 Orta Afrika Cumhuriyeti, 18 Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 4 Somali ve 3 Filistin uyruklu bulunduğu belirlendi. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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