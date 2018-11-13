Seferihisar'da 63 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 63 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
Sığacık Kokar Koyu önlerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik botu durdurdu. Botta 38 Orta Afrika Cumhuriyeti, 18 Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 4 Somali ve 3 Filistin uyruklu bulunduğu belirlendi. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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