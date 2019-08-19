27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,594
  • 6,2163
  • 269.162
  • 96445.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Selde ıslanan ayakkabılar Yenikapı'da kurutuluyor

Eminönü'nde yaşanan su baskınından etkilenen ayakkabılar Yenikapı Meydanı'na dizilerek kurumaya bırakıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Meydana sıraladığı bin civarında ayakkabının sular altında kaldığını söyleyen esnaf Zafer Yavuz, "Bir de bunların dükkanda hala kalanları var. Daha ne kadar vardır tahminimiz de yok. Kepenkleri kaldırdığımızda bunların tamamı suyun içine gömülü haldeydi. Su çekildikten sonra kurtarabildiklerimizi kurtardık buraya getirdik. Kuruması için bekliyoruz." diye konuştu.

Yavuz, başlangıçta Eminönü'ne serdikleri ayakkabıları çalınma riskine karşılık Yenikapı Meydanı'na taşıdıklarını ifade etti. Meydana serilen ayakkabıların kurumaya başlayarak işlerine yaradığını belirten Yavuz, "En azından ıslaklığını atması gerekiyordu ki biz zararın boyutunu görelim, öğrenelim. Allah'a çok şükür yüzde 99 oranında kurudu." dedi.

Su baskınlarının yaşandığı günü hatırlamak istemediklerini vurgulayan Yavuz, "15 dakikada 3,5 metre yüksekliğinde bir tünel tamamen kapandı. Bizim o gün arkadaşlarımızdan bazılarının kepenkleri bozuldu ve içeride kilitli kalıyorlardı az daha. Bizler 7-8 kişi kepengi tutarak durdurduk. Mallarımızı geçtik, arkadaşlarımıza bir şey olmadı. Zaten mal kimsenin umrunda değildi o esnada." değerlendirmesini yaptı.

Kılıçdaroğlu´ndan akla ziyan Doğu Akdeniz açıklaması: Doğu Akdeniz´de bir tek Türkiye yok

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Terör örgütü PKK'ya 'Kıran Operasyonu'

Terör örgütü PKK'ya 'Kıran Operasyonu'

40 ülkede görev yapan FETÖ'cü yakayı ele verdi

40 ülkede görev yapan FETÖ'cü yakayı ele verdi

Görüntüler büyük tepki çekmişti! O esnaflardan açıklama geldi

Görüntüler büyük tepki çekmişti! O esnaflardan açıklama geldi

KYK yurt başvuruları başladı!

KYK yurt başvuruları başladı!

İşte Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın ilk icraatı

İşte Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın ilk icraatı

AK Parti'den HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili açıklama

AK Parti'den HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili açıklama

Bahçeli'den Bakan Soylu'ya 'kayyum' telefonu: Desteğimiz tam!

Bahçeli'den Bakan Soylu'ya 'kayyum' telefonu: Desteğimiz tam!

Van Valiliğinden 'Atatürk portresi' açıklaması

Van Valiliğinden 'Atatürk portresi' açıklaması
 

POPÜLER HABERLER

İtalya´da korkutan görüntü! Gökyüzünü böyle aydınlattı

İtalya´da korkutan görüntü! Gökyüzünü böyle aydınlattı

Dünyanın en garip hastalıkları

Dünyanın en garip hastalıkları

Yılın en büyük indirimi açıklandı: Otomobil markaları ağustos ayına iddialı kampanyalar hazırladı

Yılın en büyük indirimi açıklandı: Otomobil markaları ağustos ayına iddialı kampanyalar hazırladı

İnsansız Demirhan, gövde gösterisine hazırlanıyor

İnsansız Demirhan, gövde gösterisine hazırlanıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA