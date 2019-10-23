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Sen Anlat Karadeniz final mi yapıyor? Sen Anlat Karadeniz final tarihi belli mi?

Sen Anlat Karadeniz final mi yapıyor? Sen Anlat Karadeniz final tarihi belli mi? gibi soruların yanıtları tüm Sen Anlat Karadeniz izleyicileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in bu hafta 61. bölümü ile ekranlara gelecek. Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde Hazan ve Ferhat arasında buzlar erimeye başlayacak. Nefes Tahir, Mustafa ve Asiye ise Osman Hoca'nın kapısına dayanır fakat eve beklenmedik iki misafir daha gelir. Sen Anlat Karadeniz'in takipçilerine üzücü bir haber geldi. Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu dün köşesinde dizinin final yapacağınu duyurdu.

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Çarşamba akşamları yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisi bu hafta 61. bölümü ile ekranlara gelecek. Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde Hazan ve Ferhat arasında buzlar erimeye başlayacak. Nefes Tahir, Mustafa ve Asiye ise Osman Hoca'nın kapısına dayanır fakat eve beklenmedik iki misafir daha gelir. Sen Anlat Karadeniz dizisinin akıbeti tüm izleyiciler tarafından merak ediliyor. Sen Anlat Karadeniz final mi yapıyor? Sen Anlat Karadeniz final tarihi belli mi? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sen Anlat Karadeniz'in takipçilerine üzücü bir haber geldi. Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu dün köşesinde dizinin final yapacağını duyurdu. 
 

SEN ANLAT KARADENİZ 61. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ 

 

SEN ANLAT KARADENİZ FİNAL Mİ YAPIYOR? 
 
Sen Anlat Karadeniz'in final haberini Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu verdi. Eyüboğlu'nun yazısının iligli bölümünde şu ifadeler yer aldı:
 

 
ATV’nin, ilk bölümün ekrana geldiği 24 Ocak 2018’den bu sezon başına kadar, çarşamba akşamlarının en çok izlenen dizisi ‘Sen Anlat Karadeniz’ sevenlerini üzecek bir haberim var.
 
İlk bölümünden itibaren Trabzon’da çekilen dizinin yapımcılığının yanı sıra yazanı ve yönetenlerinden biri olan Osman Sınav’a sordum ‘Sen Anlat Karadeniz’in akıbetini...
 
Çünkü İrem Helvacıoğlu ile Ulaş Tuna Astepe’nin başrollerini paylaştığı projenin geleceğine dair televizyon dünyasında birçok söylenti söz konusuydu.
 
Sınav, dizinin 64’üncü bölümle ‘final’ yapıp, ATV seyircisine veda edeceğini açıkladı.
 
Sınav, ATV’ye çekeceği yeni dizi üzerinde çalıştıklarını, henüz cast aşamasına gelmediklerini de söyledi.
 
Bir bilgi daha vereyim. ATV, ‘Sen Anlat Karadeniz’in ardından çarşamba akşamlarına TRT1’den bu sezon transfer ettiği ‘Kuruluş: Osman’ dizisini koyacak. 
 

 
SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
 
Hazan ve Ferhat Melek'i ararken aralarındaki buzlar da erimeye başlayacak. Evden kaçan Melek özgürlüğüne koştuğunu sanmaktadır.
 
Önce Nefes ve Tahir sonra Asiye ve Mustafa gecenin bir yarısı Osman Hoca'nın kapısına dayanır. Hepsi toplandığında kapı çalar ve eve hiç beklenmedik iki misafir daha gelir. Tarık ve Mercan ise bu kez manzaralı bir tepeye çıkarlar ve Tarık ona evlilik için işlemleri başlattığını söyler.

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