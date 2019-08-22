Sen misin ‘yapamazsın’ diyen! 

Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra uzun yıllar sektörde teknik ressam olarak çalışan iki çocuk annesi 42 yaşındaki Uyar, iş hayatının stresinden uzaklaşmak istedi. Hayvancılık yapmaya karar veren Uyar, altı yıl önce ailesiyle kent merkezinden uzakta tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi’ne yerleşti. Satın aldığı 15 dönümlük araziye modern bir besi çiftliği kuran Uyar, hayvancılık sektörüne katkı sağlamaya başladı. Uyar, kendisine “yapamazsın” diyenlere inat kurduğu çiftliği ile bir kadının isterse neleri başarabileceğini göstermenin mutluluğunu yaşıyor.