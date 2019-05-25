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Seyahatleri sosyal medya belirliyor

İnternet ve sosyal medyanın kullanımının artmasıyla birlikte yapılan yorumlar, fotoğraflar, blog yazıları ve benzeri paylaşımlar seyahat edeceklerin karar verme ve satın alma süreçlerinde önemli rol oynuyor.

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Nerede ve ne zaman, hangi tür tatil planının yapılacağına ilişkin araştırma süreçlerinde kişisel tercihleri, internet ve sosyal medya etkilemeye başladı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) Turizm Sektörü Dijitalleşme Yol Haritası Raporu’nda yer alan bilgiye göre, seyahat edenlerin yüzde 60’ı seyahat araştırmalarının bir parçası olarak arkadaşlarının paylaştığı video ve fotoğrafları, yüzde 81’i ise yorum sitelerini kullanıyor. Böylelikle turizm sektöründe faaliyet gösteren şirketler için müşterilerinin kendi deneyimleri sonucunda oluşturdukları algıyı yönetmek önemli hale geliyor. 

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, fotoğraf paylaşımlarının seyahat tercihlerini etkilediğini belirterek, “İnsanlar artık fotoğraflarda gördükleri yerleri deneyimlemek için seyahat etmeye başladı. Dolayısıyla dijitalleşmenin etkisinin turizme etkisi diğer alanlara göre çok yüksek. Dünyadaki en büyük turizm pazarlama kanallarının hepsi dijital anlamda son derece ileri teknoloji kullanıyorlar. Biz de sektörümüzü buna hazır hale getirmek için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz” dedi. 

Bağlıkaya, ülke nüfusunun çok genç olduğunu anımsatarak, “Aile tatillerini gençler belirliyor. Seyahat imkanları arttı. Eskiden 20 gün, bir ay tatile çıkılırdı. Artık uzun seyahatler yok, kısa kısa tatiller var, 3 gün, 4 gün, bayramlarda bir haftalık tatiller yapılıyor. İnsanlar artık 20 gün bir yerde tatil yapmak yerine 5’er gün 4 farklı yerde tatil yapmayı tercih ediyor. Yurt dışındaki tercih eğilimleri de bu yönde” değerlendirmesinde bulundu.  

İstanbul´da ATM makinesini döven adam kamerada

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