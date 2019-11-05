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Side Sualtı Müzesi’ne 50 bin ziyaretçi

Türkiye’nin ilk sualtı müzesi olan Side Sualtı Müzesi, 117 heykelden oluşan koleksiyonuyla dalış tutkunlarını mavi sularda masalsı bir yolculuğa çıkarıyor.

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2015’te açılan müzeyi bugüne kadar 50 bin kişi su altına dalış yaparak ziyaret eti. Anadolu medeniyetinin zenginliklerini anlatan müzenin kurucularından Ahmet Gülaydın “Side sualtı zenginliği açısından çok bakir bir yer. 2008 sezon sonunda Sahil Güvenlik gemisini burada batırdık. Amacımız sadece sualtı popülasyonuna katkı sağlamak. Her yıl 5 milyona yakın turist geliyor. Onlara yönelik bir proje geliştirmeye karar verdik. Deniz Ticaret Odası Başkanı İnanç Kendiroğlu ile bir proje hazırladık Batı Akdeniz Kalkınma Ajansına (BAKA) sunduk. BAKA da kabul etti. Heykellerin bir kısmının yapımını da Kendiroğlu ile karşıladık” dedi.

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