İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Haziran 2023 Pazar / 16 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,9783
  • EURO
    22,5975
  • ALTIN
    1313.16
  • BIST100
    5114.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Yaşam

Siirt adaçayı korunuyor

Siirt'in Tillo ilçesinde yılda sadece 15 gün açan ve koparılması halinde yüklü miktarda para cezası uygulanan endemik Salvia Siirtica (Siirt adaçayı) köylüler tarafından korunuyor.

AA3 Haziran 2023 Cumartesi 16:17 - Güncelleme:
Siirt adaçayı korunuyor
ABONE OL

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 10 yıl önce Türkiye'de sadece Tillo'da yetiştiği tespit edilen endemik bitkinin bulunduğu alanı koruma bölgesi ilan etti.

Köylüler, ekiplerle, her yıl ilkbaharda açan endemik bitkinin yetiştiği mezarlık alanını taş ve tel örgüyle çevreleyerek koruma alanına sahip çıkıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nevzat Amcalar, endemik bitkinin, tür koruma eylem planı kapsamında koruma altında bulunduğunu söyledi.

Amcalar, IUCN kriterlerine göre tek yaşama alanına sahip olması ve popülasyondaki birey sayısı nedeniyle nesli kritik tehlike "CR" altında bulunan bitkinin, sadece mayısta ve 15 ila 20 gün çiçek açtığını aktardı.

Koparılması halinde 244 bin 315 lira cezası bulunduğunu dile getiren Amcalar, vatandaşlardan adaçayının korunmasına destek vermelerini ve bu nadir bitki türüne karşı duyarlı davranmalarını istedi.

Köylülerden Sinan İmre ise bitkinin nadide bir tür olduğunu belirterek, "Biyoçeşitlilik ekibi ve akademisyenler burada inceleme yaptı ve bu türün Türkiye genelinde sadece Siirt bölgesinde yetiştiğini tespit etti. Böyle olunca ekipler bitkinin yetiştiği alanı çitle çevreleyerek koruma altına aldı. Biz de bitkiyi koruyoruz." dedi.

  • Siirt
  • Siirt adaçayı
  • endemik

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.