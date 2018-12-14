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Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

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Cihan Sağdıç idaresindeki 06 DY 7278 plakalı pikap, Maden köyü yolunda devrildi.

Kazada, sürücü Sağdıç ile Ali Karabulut, Ufuk Bişkin ve Hammed Cemil Gülçiçek yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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