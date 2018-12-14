Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

<p> Cihan Sağdıç idaresindeki 06 DY 7278 plakalı pikap, Maden köyü yolunda devrildi.</p> <p> Kazada, sürücü Sağdıç ile Ali Karabulut, Ufuk Bişkin ve Hammed Cemil Gülçiçek yaralandı.</p> <p> Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.</p>
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