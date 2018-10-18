Siirt'te tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Konuyla ilgili Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Kurtalan-Gözpınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, 18 Ekim'de Kurtalan ilçesi, Gözpınar köyünde A.T.'nin ev ve eklentilerinde adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden yapılan aramada 390 adet çeşitli ebatlarda Roma, Bizans ve İslami döneme ait olduğu değerlendirilen bronz ve gümüş sikke, 14 adet obje, 12 adet çeşitli ebatlarda yüzük, 1 adet altın olabileceği değerlendirilen sikke, 2 adet altın arama dedektörü olmak üzere toplamda 417 adet eski eser ele geçirilmiştir" denildi.