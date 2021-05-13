''Silahlı bayram kutlaması'' : 3 yaralı

AA 13 Mayıs 2021 Perşembe 19:05 - Güncelleme: 13 Mayıs 2021 Perşembe 19:05

Bartın'da, "silahlı bayram kutlaması" nedeniyle 2 kardeş ve çocukları arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tabanözü köyünde ikamet eden T.Ç. (22), bayram namazı sonrasında evin önünde av tüfeğiyle havaya ateş açtı.

Amcası A.Ç'nin (38), yeğenine havaya ateş açması nedeniyle tepki göstermesi üzerine ikili arasında kavga çıktı.

Aile üyelerinin de kavgaya karışması üzerine T.Ç. ile babası A.Ç. tüfekle amca A.Ç. ise sopayla yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan U.Ç. amcası ve kuzenini tüfekle yaraladığı gerekçesiyle ormanlık alanda jandarma tarafından gözaltına alındı.