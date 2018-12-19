Silivri'de kar etkili oluyor
Kar yağışının etkili olduğu Silivri beyaza büründü.
- AA
İlçe genelinde etkili olan kar yağışının ardından Değirmenköy, Gümüşyaka ve Çanta mahalleleri beyaz örtüyle kaplandı.
Kar yağışının tadını çocuklar çıkardı. Arkadaşlarıyla kartopu oynayan çocuklar doyasıya eğlendi.
Bu arada, Gümüşyaka ve Değirmenköy mahalleleriyle TEM otoyolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
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