Silivri’de sünger fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu

Edinilen bilgiye göre, Silivri Ortaköy Mahallesi Sanayi Sitesi Harput Sokak üzerindeki sünger üretimi yapan fabrikadaki makineden yangın çıktı. Makine yakınında bulunan işçiler bir yandan yangına müdahale etti, bir yandan da itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine Silivri, Çatalca ve Mimarsinan itfaiye gruplarından çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmayla yangın fabrikanın diğer atölyelerine sirayet etmeden kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesi sonrasında yangın kısa sürede söndürülürken, fabrikada maddi hasar oluştu.