Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Silivri’de sünger fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu

Silivri'nin Ortaköy Sanayi Sitesinde, sünger üretimi yapan bir fabrikadaki makineden çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, Silivri Ortaköy Mahallesi Sanayi Sitesi Harput Sokak üzerindeki sünger üretimi yapan fabrikadaki makineden yangın çıktı. Makine yakınında bulunan işçiler bir yandan yangına müdahale etti, bir yandan da itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.
 
İhbar üzerine Silivri, Çatalca ve Mimarsinan itfaiye gruplarından çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmayla yangın fabrikanın diğer atölyelerine sirayet etmeden kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesi sonrasında yangın kısa sürede söndürülürken, fabrikada maddi hasar oluştu.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
AK Parti´nin ´Kampüse Hoşgeldin´ projesi 500 bin gence ulaştı

AK Parti´nin ´Kampüse Hoşgeldin´ projesi 500 bin gence ulaştı

Apple'dan Türkiye'de iş ilanı! İşte sorulan sorular

Apple'dan Türkiye'de iş ilanı! İşte sorulan sorular

Türk futbol tarihinin en büyük cezaları!

Türk futbol tarihinin en büyük cezaları!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA