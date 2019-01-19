Sinemada kriz çözüldü
Milli kültürün uluslararası tanıtımına katkı sağlar nitelikte olan dizi filmlerin desteklenmesi ve sinema sektörünün uluslar arası alanda rekabet gücünün artırılmasını amaçlayan teklif TBMM’de kabul edilerek yasalaştı.
Sinema filmi öncesinde gösterilen reklamların süresi en fazla 10 dakika olacak. Fragman gösterim süresi en az 3, en fazla 5 dakika olacak. Kamu spotları ve sosyal sorumluluk projelerine ilişkin gösterimler, bu sürelere dahil edilemeyecek. Sinema filmi gösterim arası 15 dakikayı aşamayacak. İlk seans, öğrenci halk günü gibi gelenekselleşmiş indirimler ile okullara, meslek gruplarına, belirli yaşın üzerindeki kişilere yapılacak benzeri indirimler, işletmeciler ile filmin yapımcısı ve varsa dağıtımcısı arasında yapılacak sözleşmelerle belirlenebilecek. Ancak sinema salonu işletmecileri, filmin yapımcısı ve varsa dağıtımcısıyla yapılacak sözleşme ile belirlenecek indirimli bilet fiyatlandırmaları hariç olmak üzere, sinema biletini içeren abonelik, promosyon, kampanya ve toplu satış faaliyetleri gerçekleştiremeyecek.
BİLETLE MISIR SATILAMAYACAK
Sinema salon işletmecileri, sinema filmi bileti ile başka bir ürünün satışını aynı anda yapamayacak. Bilet ile mısır veya başka bir ürün birleştirilerek satılamayacak. Dizi ve Yabancı Filmleri Destekleme Komisyonu oluşturulacak. Komisyon 8 üyeden oluşacak. Destek tutarı; proje geliştirme, uzun metrajlı sinema film yapım, ortak yapım, çekim sonrası ile dağıtım ve tanıtım destek türleri için başvuruda belirtilen toplam bütçenin yüzde 50’sini aşamayacak. Bakanlık, kamu kurum ve kamu tüzel kişilerine sinema donanım desteği verebilecek, ihtiyaç sahibi sinema sanatçılarına maddi destek sağlayabilecek.
BAKANLIĞA TEŞEKKÜR
8 Şubat’ta vizyona girecek ‘Recep İvedik 6’ filmi için UIP ile anlaşan Şahan Gökbakar’ın ardından Cem Yılmaz’dan da yeni bir adım geldi. Yılmaz da, Karakomik Filmler serisi için UIP ile el sıkıştı. Yılmaz ayrıca Mars Cinema Group ile yaşanan kriz sürecinde takındığı tavır nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’na da teşekkür etti. Yılmaz “Yeni sinema kanunu ile her şey doğru, güzel bir yere gidecek. Farkındalık yaratan her seyircime, Kültür Bakanlığı’na hassasiyetinden dolayı teşekkür ederim. Herkes gibi film yapan da hakkını aramalıydı. Öyle de oldu” dedi.
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