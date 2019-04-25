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Sınırın sıfır noktasında 'kardeşlik sofrası' kuruldu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Türk vatandaşları ve Suriyeliler 'kardeşlik sofrası'nda bir araya geldi.

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Türk vatandaşları ve Suriyeliler "kardeşlik sofrası"nda buluştu.

Sınırın sıfır noktasında bulunan Bulutlu Mahallesi'nde Abdullah Çetin tarafından düzenlenen yemeğe, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz ile yaklaşık 4 bin kişi katıldı.

Yemekte konuşan Akçakale Belediye Başkanı Yalçınkaya, kardeşlik sofrasında bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Suriyelilerin zor günler geçirdiğini ve kendilerinin de bu zor günlerde onların yanında olduğunu ifade eden Yalçınkaya, "Terör örgütü PYD/PKK'nın bez parçaları arkamızda. Bu haçlı seferine sizlerin bu birliği, beraberliğiyle ve sizlerin gayretiyle, bu teröristleri buradan göndereceğiz. PYD/PKK'yı buradan gönderip Suriye'nin asıl sahiplerini topraklarına göndereceğiz inşallah. Bu süreçte sizlerden birlik istiyoruz, beraberlik istiyoruz, birlikte hareket etmeyi istiyoruz. Bizler burada kardeşiz, kardeşler zor günlerde bir arada olur. Bu zor günleri de inşallah hep birlikte iyi günlere çevireceğiz." diye konuştu.

Ev sahibi Abdullah Çetin ise birlik ve beraberliği yeniden tesis etmek için bu daveti verdiklerini vurgulayarak tüm misafirlere teşekkür etti.

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