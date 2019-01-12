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Sinop'ta kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı

Karadeniz'de, Sinop'un 1.2 mil açığında batan ve 1 balıkçının hayatını kaybettiği teknede kaybolan Murat Yağcı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

  • DHA
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Olay, önceki gün saat 11.30 sıralarında Sinop’un Gerze ilçesinin 1.2 mil açığında meydana geldi. Döngel Limanı’ndan açılan 'Alperen 57' isimli balıkçı teknesi, fırtınanın etkisiyle dalgalı denizde alabora oldu. Batan teknedeki Nadir Özer hayatını kaybetti, Güray Yılmaz ve Gürkan Çetin kurtarıldı, Murat Yağcı kayboldu. Yağcı'nın bulunması için Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda Murat Yağcı'nın cansız bedeni bugün bulundu.
 
CANSIZ BEDENİ BALIKÇI AĞINA TAKILDI
 
Karadeniz'de önceki gün batan teknede kaybolan ve sahil güvenlik ekipleri tarafından aranan Murat Yağcı'nın (36) cansız bedeninin, balıkçı ağına takılı halde bulunduğu belirtildi. Denizden ekipler tarafından çıkarılan Yağcı'nın cansız bedeni, sahil güvenlik gemisiyle kıyıya getirilerek cenaze aracına nakledildi. Acı haberi alan evli ve 3 çocuk babası Murat Yağcı'nın yakınları ile alabora olan tekneden sağ kurtarılan Güray Yılmaz ve Gürkan Çetin de bölgeye geldi. Yağcı'nın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Murat Yağcı'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
 

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