Şırnak'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 08.50'de merkez üssü Şırnak'ın Silopi ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 6,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.