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Yaşam

Şişli'de silahlı kavga

Şişli'de iki grup arasında çıkan silahlı kavga kameralara yansıdı.

DHA02 Kasım 2020 Pazartesi 23:36 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 23:36
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Şişli'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Halil Rıfat Paşa Mahallesi Taşkızak Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, otomobilden inen iki kişi ile kaldırımda duran ve aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen iki kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayın ardından otomobille gelen saldırganlardan biri silahını çekerek, 25 yaşındaki Kaan Mutlu Manilacı'yı bacağından vurdu. Manilacı'nın silahla yaralanmasının ardından geldikleri otomobile binen saldırganlar olay yerinden kaçtı.

BACAĞINDAN YARALANAN MANİLACI HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Manilacı, ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Manilacı'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

SİLAHLI KAVGA KAMERADA

Silahlı kavga anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yaşanan kavga ve silahla ateş edilmesinin ardından yaşanan hareketlilik görülüyor.

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