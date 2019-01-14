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Şişli'de yan dönen rögar kapağı trafiği aksattı

İstanbul'un Şişli ilçesinde yan dönen rögar kapağı trafiği aksatırken, araçlarda maddi hasara yol açtı.

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Şişli'de yan dönen rögar kapağı trafiği aksatırken, araçlarda maddi hasara yol açtı.

Sıracevizler ile Akar caddelerinin kesiştiği bölgede yer alan bir rögar kapağı, saat 19.00 sularında henüz bilinmeyen sebeple yan döndü.

Caddede ilerleyen bazı araçların rögarın içerisine girmesi nedeniyle lastikleri patlarken, bazılarında da maddi hasar meydana geldi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine belediye ve polis ekipleri sevk edildi.

Caddede güvenlik önlemleri alan ekipler, rögar kapağını düzelterek trafik akışının normale dönmesini sağladı.

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