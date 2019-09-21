Kaza, saat 14.30 sıralarında Sivas-Erzincan Karayolu'nun İmranlı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Özlem Yalçın idaresindeki 25 AJ 203 plaka otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak, şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine olan yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Yaren Ceylan (15) ve Umut Aziz Ceylan (7) yaralanırken, sürücü Özlem Yalçın'ın kalbi durdu.

Kazayı görüp duran bir yolcu otobüsündeki doktor, kadına müdahale etti. Adı öğrenilemeyen doktor, kalp masajıyla Yalçın'ı hayata döndürdü. Özlem Yalçın ve beraberindeki 2 yaralı çocuk, ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.