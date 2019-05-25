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Sıvıyla karın şişirip 'hamilesiniz' dedi!

Suriyeli 6 kadın, sahte doktorun ağına düştü. 'Tüp bebek' adı altında anne adaylarına sıvı enjekte eden şüpheli, karında oluşan şişkinliği, ‘hamilelik belirtisi’ olarak müjdeledi.

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Mersin’de çocuk sahibi olmak için tedavi yolu arayan Suriye uyruklu 6 çift, 3 ay önce kent merkezindeki Hal Mahallesi’nde muayenehanesi bulunan ve kendini ‘kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktor M.Ş.’ olarak tanıtan Mubarak A.’ya başvurdu. Tedavi sonrasında çiftlerin çocuk sahibi olacaklarını öne süren Mubarak A., toplam 16 bin TL aldığı kadınlara, içeriği bilinmeyen bir sıvı enjekte etti. Bir süre sonra kadınların vücutlarında şişme meydana gelirken Mubarak A., bu şişkinliğin hamilelik belirtisi olduğunu söyledi. 
 
HEMEN ŞİKAYET ETTİLER
 
Doktorun kendilerini dolandırdığından şüphelenen R.K., A.K., L.A.A., A.H., B.A.M. ve M.H.H., şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağdurların verdiği adrese operasyon düzenledi. Muayenehaneyi boşalttığı belirlenen Mubarak A.’nın kaçtığı, doktorluk diplomasının da olmadığı belirlenince polis tarafından yapılan araştırma sonucunda Mubarak A. kısa sürede yakalandı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen sahte doktor, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
 
(Akşam) 

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