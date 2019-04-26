Sobayı tinerle yakmak isterken kendisini yaktı

Ankara'da Ostim Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen olayda, M.A., gece kaldığı iş yerinde üşüyünce sobayı tiner dökerek yakmak istedi. Sobanın parlaması sonucu M.A.'nın yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde iki ve üçüncü derecede yanıklar oluştu. M.A., Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanıt Ünitesi'nde tedaviye alındı. Doç. Dr. Salih Tuncal, M.A.'nın tedavisinin 'yamalama' yöntemiyle yapılacağını söyledi. Tedavide zor bir aşamaya gelindiğini belirten Doç. Dr. Tuncal, "Yamalama dediğimiz, hastanın kendi vücudundan alınan yamalarla derin yanıklar kapatılacak. Bu, öncelikle hastanın mevcut durumunu iyileştirmek için, daha sonra ikinci aşamaya geçecek şekilde ilerleyecek. Doku kayıpları var. Yanık meydana geldikten sonra 72 saate kadar derinleşebiliyor" dedi.

'YANIK SONRASI DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR VAR'

Doç. Dr. Salih Tuncal, yanık tedavisinin oldukça zor bir süreç olduğunu belirterek, "Hem hasta hem bizler için maliyetli bir süreç. Korunmayı öğrenebilirsek yanık yaralarından kurtulabilsek hem bizim hem ülkemiz için faydalı bir şeyler yapmış oluruz. Yanık sonrası doğru bilinen yanlışlar var. Panik olmayacaklar. Özellikle bu bölgede sıcak su ile haşlanma şeklinde yanıklar görüyoruz. Yanık meydana geldiği zaman öncelikle yanık bölgesine bir şey sürmeyeceğiz. Hasta olarak yapmamız gereken bu. İlk olduğu andan itibaren temiz yara sayılıyor. Normal musluk suyu ile yıkandıktan sonra 20-30 dakika sonra üzerine temiz bir ıslak havlu örterek en yakın yanık ünitesine gidilmelidir. Gerisi sonra gelir. Toplumda yanık yarası üzerine diş macunu, ayakkabı boyası, yoğurt sürülüyor. Temiz olan yanık yarası enfekte ediliyor. Buz da koyulmaması gerekiyor. Çünkü buz konulunca oradaki doku hasarı artıyor" diye konuştu.