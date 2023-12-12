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Yaşam

Şoförün kadınların ''direkt mi gidiyorsun'' sorusuna cevabı ortalığı karıştırdı! Polise saldırıp silahını aldı

Alibeyköy'de İETT otobüsüne binen kadın yolcuların “direkt mi gidiyorsun” sorusuna “yamuk gidiyorum ben” cevabını veren şoför ile kendisini uyaran polis memuru arasında çıkan kavganın detayları ortaya çıktı. Şoförün dışarıda polis memuruna saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay esnasında kavgayı ayırmaya çalışan bir vatandaş da yaralanırken, gözaltına alınan şoför adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

IHA12 Aralık 2023 Salı 17:06 - Güncelleme:
Şoförün kadınların ''direkt mi gidiyorsun'' sorusuna cevabı ortalığı karıştırdı! Polise saldırıp silahını aldı

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Eyüpsultan Alibeyköy semti Güzeltepe Mahallesi'nde dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda Saadet A. ve Rumeysa A., duraktan 50G hat numaralı otobüse bindi. Yolcular kartlarını okuttuktan sonra koltuğa oturarak şoför Ayhan G.'ye, "direkt mi gidiyorsun" diye sordu. Şoför ise bu soruya "yamuk gidiyorum ben" diye cevap verdi.

ŞOFÖRDEN KADINLARA "YAMUK GİDİYORUM BEN" CEVABINDAN KAVGA ÇIKTI

Bu diyaloğa şahit olan ve olay esnasında izinli olduğu öğrenilen Hassas Bölgeler Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru A.Y. şoförü uyararak, "bu nasıl üslup, senin anan bacın yok mu?" diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine şoför ile polis memuru arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine vatandaşlar araya girdi. Ancak şoförün karşılık vermeye devam etmesi üzerine kavga çıktı. Kavgada şoför polis memuru tarafından tartaklandı.

POLİSİN GÖZÜ MORARDI

Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı ancak şoför Ayhan G. otobüsten inen polis memuru A.Y.'nin peşinden koşarak saldırmaya başladı. Ayhan G. polisin yüzüne yumruk atarak gözünü morartırken, polisin bacağı da incindi. Kavgayı ayırmaya çalışan İbrahim Hamza Ç. de yaralandı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

POLİS MEMURUNUN BACAĞINI İNCİTİP GÖZÜNÜ MORARTTI

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polis memuru A.Y. ve İbrahim Hamza Ç.'yi ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis memurunun bacağının incindiği ve iş göremez raporu aldığı, diğer yaralı vatandaşın ise hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

ŞOFÖR SERBEST KALDI

Olay yerine polis ekipleri ise Saadet A., Rümeysa A., İbrahim Hamza Ç. ve A.Y.'nın şikayetçi olması üzerine şoför Ayhan G.'yi gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan ve kendisini tartaklayan polis memurundan şikayetçi olduğu öğrenilen şoförü Ayhan G.'ye, "görevli memura mukavemet", "kişilerin huzur ve sükutunu bozma" ve "kasten yaralama" suçlarından adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şoför adli kontrole şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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