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Yaşam

Soğukkanlılığı hayran bıraktı: Eve giren yılanı elleriyle yakaladı

Van'da bir eve giren yılan, itfaiye eri tarafından soğukkanlı bir şekilde alınarak doğal ortamına bırakıldı.

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IHA07 Ekim 2020 Çarşamba 17:37 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 17:41
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Edinilen bilgiye göre olay, Tuşba ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi’nde meydana geldi. İtfaiyeyi arayan bir vatandaş, evine yılan girdiğini ve korktuğunu bildirdi. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba İlçe Grup Amirliği ekipleri kısa sürede evin bulunduğu mahalleye gitti. Evden çıkan yılan merdivenlerdeki kilimin altına saklandı. İtfaiye eri, serinkanlı bir şekilde kilimin altına saklanan yılanı eli ile aldı. Yakalanan yılan zarar görmemesi için şehrin dışında tekrar doğaya bırakıldı.

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