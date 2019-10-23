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ŞOK 23 Ekim aktüel ürünler kataloğunda neler var? ŞOK market aktüel ürünler listesi yine dopdolu!

ŞOK 23 Ekim aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. ŞOK market aktüel ürünler listesi yine dopdolu olarak müşterilerinin karşısına çıkıyor. Her Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı kataloğ yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler yoğun ilgi görüyor ve hızlıca tükeniyor. ŞOK market aktüel ürünler listesinde bu hafta; 2 yıl garantili Teba Dikey Karbon Isıtıcı 159 TL'den, Duvar askı aparatları ile satışa sunulan, güvenli kafes sistemine sahip, ayarlanabilir termostatlı ve 2 yıl garantili Teba Duvar Tipi İnfrared Isıtıcı 99 TL.'den, Devrilmeye karşı emniyet sistemine sahip 2 yıl garantili Teba Mini İnfrared Isıtıcı 44,90 TL'den satılacak. ŞOK 23 Ekim aktüel ürünler kataloğuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

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ŞOK market aktüel ürünler listesi yine dopdolu olarak karşımıza çıkıyor. ŞOK 23 Ekim aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusunun yanıtı tüm tüketiciler tarafından merak ediliyor. Her Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı kataloğ yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler yoğun ilgi görüyor ve hızlıca tükeniyor.  ŞOK market aktüel ürünler listesinde bu hafta; 2 yıl garantili Teba Dikey Karbon Isıtıcı 159 TL'den, Duvar askı aparatları ile satışa sunulan, güvenli kafes sistemine sahip, ayarlanabilir termostatlı ve 2 yıl garantili Teba Duvar Tipi İnfrared Isıtıcı 99 TL.'den raflardaki yerini alacak. 
 
ŞOK 23 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR? 
ŞOK market aktüel ürünler listesinde bu hafta; 2 yıl garantili Teba Dikey Karbon Isıtıcı 159 TL'den, Duvar askı aparatları ile satışa sunulan, güvenli kafes sistemine sahip, ayarlanabilir termostatlı ve 2 yıl garantili Teba Duvar Tipi İnfrared Isıtıcı 99 TL.'den, Devrilmeye karşı emniyet sistemine sahip 2 yıl garantili Teba Mini İnfrared Isıtıcı 44,90 TL'den satılacak.
 
ŞOK MARKET AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ YİNE DOPDOLU!
 
 

 

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