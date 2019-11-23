ŞOK 23 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK market aktüel ürünler listesinde neler var? ŞOK 23 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında. ŞOK market aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm müşteriler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı aktüel kataloğu yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler yoğun ilgi görüyor. Bu hafta ŞOK markette birbirinden güzel ürünler raflardaki yerini alacak. ŞOK markette; , mini ısıtıcı 45 TL'den, duvar tipi ısıtıcı 99 TL'den, tek kişilik battaniye 27,90 TL'den, çift kişilik battaniye 29,90 TL'den, kırlent kılıfı 5,99 TL'den satışa sunulacak. ŞOK 23 Kasım aktüel ürünler kataloğuna gelin hep birlikte göz atalım.