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ŞOK 23 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK market aktüel ürünler listesinde neler var?

ŞOK 23 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında. ŞOK market aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm müşteriler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı aktüel kataloğu yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler yoğun ilgi görüyor. Bu hafta ŞOK markette birbirinden güzel ürünler raflardaki yerini alacak. ŞOK markette; , mini ısıtıcı 45 TL'den, duvar tipi ısıtıcı 99 TL'den, tek kişilik battaniye 27,90 TL'den, çift kişilik battaniye 29,90 TL'den, kırlent kılıfı 5,99 TL'den satışa sunulacak. ŞOK 23 Kasım aktüel ürünler kataloğuna gelin hep birlikte göz atalım.

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ŞOK market aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. ŞOK 23 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında. Bu hafta ŞOK markette birbirinden güzel ürünler raflardaki yerini alacak. Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı aktüel kataloğu yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler yoğun ilgi görüyor. ŞOK markette; mini ısıtıcı 45 TL'den, duvar tipi ısıtıcı 99 TL'den, tek kişilik battaniye 27,90 TL'den, çift kişilik battaniye 29,90 TL'den, kırlent kılıfı 5,99 TL'den, lisanslı oyun çadırı 45 TL'den, oyuncak büyük jeep 14,95 TL'den satılacak. 
 
ŞOK MARKET AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR? 
ŞOK markette bu hafta; mini ısıtıcı 45 TL'den, duvar tipi ısıtıcı 99 TL'den, tek kişilik battaniye 27,90 TL'den, çift kişilik battaniye 29,90 TL'den, kırlent kılıfı 5,99 TL'den, lisanslı oyun çadırı 45 TL'den, oyuncak büyük jeep 14,95 TL'den satışa sunulacak. 
 
ŞOK 23 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! 
 

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