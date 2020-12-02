İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Aralık 2020 Çarşamba / 16 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8218
  • EURO
    9,4446
  • ALTIN
    456.416
  • BIST100
    1325.29
Yaşam

Sokağa çıkma kısıtlaması cezası

Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan yabancı uyruklu kişiye para cezası verildi.

AA02 Aralık 2020 Çarşamba 01:00 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 01:00
ABONE OL

Adana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden yabancı uyruklu kişiye para cezası verildi.

Polis ekipleri, merkez Çukurova ilçesindeki kontrol noktasında yabancı plakalı bir otomobili durdurdu.

Aracın şoförü İbrahim Khaleel, kendisine kısıtlamayı hatırlatan polislere, "yabancılara sıkıntı yoktur." yanıtını verdi.

Khaleel'e kısıtlamaya uymadığı için para cezası kesildi.

Elektrikli bisikletle uygulama noktasına gelen alkollü sürücü Vedat C'ye de hem kısıtlamaya uymadığı için hem de alkollü araç kullandığı için para cezası uygulandı.

Vedat C. polis merkezine götürülürken, araç, Vedat C'nin denetim noktasına çağrılan yakınlarına teslim edildi.

Denetimde, kısıtlamaya uymayan 7 kişiye daha para cezası verildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.