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Eski sevgilisinin erkek arkadaşını sokak ortasında pompalı tüfekle darp etti

Adana'da bir kişinin, arkadaşlarıyla birlikte eski kız arkadaşıyla sevgili olduğunu ileri sürdüğü şahsı sokak ortasında pompalı tüfek çekerek kaçırmaya çalışıp darp etmesi, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi 85021 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Kadir E. bir süre önce kız arkadaşı S.A.'dan ayrıldı. Daha sonrada Kadir E., S.A.'nın Rıfat B. ile arkadaş olduğunu öğrenince sinirlenerek arkadaşları E.A., A.O., A.Y. ve Ö.P.'ye haber verip şahsı kaçırmak için plan yaptı. Kadir E., Rıfat B.'nin 100. Yıl Mahallesi'nde bir market önünde olduğunu öğrenerek bir taksi ile buraya geldi. Gence pompalı tüfek çekip onu darp ederek otomobile bindirip götürmek istedi. Ancak Rıfat B. karşı çıkınca ruhsatsız pompalı tüfek ile bir el ateş açıp olay yerinden geldiği taksi ile uzaklaştı. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kamere kayıtlarında marketten alışverişten çıkan çocuklu ailelerin korku yaşayarak tekrar markete kaçtıkları görüldü. Olayın polise intikal etmesi üzerine taksinin plakası belirlenerek zanlılar aranmaya başlandı. Taksi polisler tarafından Mustafa Kemal Paşa Bulvarında durduruldu. Zanlılar 100. Yıl Polis Merkezine getirilerek sorguya alındı. Rıfat B. kız arkadaşı ile marketin önüne aracı ile gelip park ederken zanlıların yanına geldiğini, Kadir E., E.A., A.O. isimli şahısların kendisini zorla arabaya bindirmeye çalıştığını, binmek istemeyince A.O.'nun kafa attığını, Kadir E.'nin kendisine doğru ateş ettiğini onun da minibüse isabet ettiğini, A.Y. isimli şahsın ise bıçak çektiğini, bu şahıslardan şikayetçi olduğunu söylediği öğrenildi. Zanlılar ise suçlamaları kabul etmedi. Zanlılar sorgularının ardından "kasten yaralama ve mala zarar verme" suçlarından adliyeye sevk edildi.

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