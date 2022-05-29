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Yaşam

Esenyurt'ta sokakta düğün tartışmasında arbede çıktı, polis havaya ateş etti

Esenyurt'ta, sokağı kapatarak düğün yapmak isteyenlerle polis arasında çıkan arbede de gruptan 2 kişi, polis memuruna yumruk attı. Ekipler, kalabalığı dağıtmak için havaya ateş etti. Arbede ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA29 Mayıs 2022 Pazar 08:47 - Güncelleme:
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Fatih Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre, bir grup sokakta düzenleyecekleri düğün için yolu kapatmak istedi. Sokakta evleri bulunanlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler, 'sokağı kapatarak düğün yapılamayacağı' yönünde uyarıda bulundu. Yapılan ikazlara aldırış etmeyenler, polis ekipleri ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışma yerini arbedeye bıraktı. Arbede sırasında gruptan 2 kişi, polise yumruk attı. Bunun üzerine ekipler, grubu dağıtmak için biber gazı kullandı ve havaya ateş etti. Olay yerine gelen takviye polis ekiplerine rağmen bir süre daha devam eden arbede, güçlükle yatıştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YAŞANAN GERGİNLİK KAMERADA

Sokakta, grup ile polis arasında yaşanan gerginlik çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, tartışma sırasında 2 kişinin polis memuruna yumruk atması, polisin havaya ateş ettiği, bu sırada bir kişinin yerde yattığı ve bazı kişilerin polise sandalye fırlattığı anlar yer alıyor.

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