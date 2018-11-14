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Sokakta yorganla dolaşan gençlere başkandan davet

Sivas'ta soğuk havaların kendini gittikçe hissettirmesi üzerine gençler sokağa yorgan ve battaniye ile çıktı. O anlara ait yapılan paylaşım sosyal medyada yoğun ilgi görürken, Belediye Başkanı Sami Aydın da gençlere çay davetinde bulundu.

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Kentte mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığı, önceki günden itibaren düşüş yaşadı. Dün gece kentte hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derecelere kadar düştü. Soğuk havanın kendini iyiden iye hissettirmesinin ardından ise gençler soğuğa karşı battaniye ve yorganla önlem aldı. Atatürk Caddesi üzerinde, havanın soğumasıyla birlikte yorgan ve battaniyeye sarılarak dolaşan 3 gencin fotoğrafı paylaşıldı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf büyük ilgi gördü ve binlerce kişi tarafından paylaşıldı.
 
 
Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın da sosyal medya hesabından fotoğrafı paylaşarak gençlere çay davetinde bulundu.   
 

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