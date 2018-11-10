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Soma’da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Manisa’nın Soma ilçesinde yoldan çıkarak Bakırçay köprüsünden aşağı uçan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken, 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

  • İHA
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Kaza Soma-Savaştepe yolunda yeni çevre yolunun bittiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet A.(36), idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak Bakırçay’a uçtu. 18-11/10/aw541023_02.jpg Kazada otomobil içerisindeki sürücü Mehmet A., yolculardan Arzu A.(54), E.A.A (4), Emine A.(29), A.A.(2), Umut U.(30), Gamze U.(25) 112 acil servis ekipleri ve itfaiyenin çabalarıyla Bakırçay’dan çıkarılarak ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Arzu A.(54) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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