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Yaşam

Sömestr otobüs bilet satışlarını son iki haftada yaklaşık 5,5 kat artırdı

Seyahat Platformu Enuygun'un yaptığı açıklamaya göre, sömestr tatilinin gelişiyle birlikte otobüs bileti satışları ve aramaları arttı.

AA19 Ocak 2024 Cuma 17:13 - Güncelleme:
Sömestr otobüs bilet satışlarını son iki haftada yaklaşık 5,5 kat artırdı
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Sömestr tatili için son iki haftada satılan otobüs bileti sayısı önceki iki haftalık döneme göre yüzde 525 arttı.

Şirket verilerine göre sömestr tatili için en çok otobüs bileti alınan ilk 5 rota, İzmir - Ankara, Ankara - İzmir, İzmir - Esenler, Ankara - Adana ve Esenler - İzmir oldu.

En çok otobüs biletinin alındığı destinasyon ise Ankara oldu. Veriler sepetlerin yüzde 70'inin tek kişilik olduğunu gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun Otobüs İş Geliştirme Müdürü Zafer Sağlam, "Otobüs bileti satışlarının son iki haftada 5,5 kata yakın artması çok normal çünkü tüketiciler otobüs biletlerini almayı genelde son ana bırakıyor. Tatil bugün başlıyor olsa da otobüs biletini almayı son güne bırakan kişilerin olmasını ve satışlarımızın bugün de artmaya devam etmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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