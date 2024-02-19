Sosyal medya için video çekerken, kazayı görüntüledi

Kaza, saat 00.10 sıralarında Konak ilçesindeki Eşrefpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.B. yönetimindeki 34 GUJ 458 plakalı otomobil hızla ilerlerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak karşı şeride uçtu. A.B.'nin kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Y.A. idaresindeki 35 BTD 676 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, şans eseri kazada yaralananın olmadığı öğrenildi. KAZA ANINI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLEDİ Öte yandan, A.B.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından kaldırıma çıkan otomobilin takla atarak karşı şeride uçtuğu anlar, sosyal medya için video çeken bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, vatandaş cep telefonu ile görüntü çektiği sırada, kaldırıma çarpan otomobil takla atarak karşı şeride uçuyor. Görüntü çeken vatandaş, yaptığı manevra ile kazadan kurtulurken, beyaz otomobil Y.A.'nın otomobiline çarpıyor.