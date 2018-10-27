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Sosyal medya üzerinden organize olan 7 bin kişi, çadır kamp kurdu, rafting yaptı

Sosyal medya üzerinden 'Yola Çık' sloganıyla Türkiye'nin dört bir yanından otostopla Düzce'nin Cumayeri ilçesine gelen 7 bin kişi, kurdukları çadırlarda kamp ve Melen Çayı'nda rafting yaparak doğanın tadını çıkardı.

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Dokuzdeğirmen Harmankaya mevkisine otostopla gelen 7 bin kişi, bir işletmecinin gösterdiği yere kurdukları 4 bin çadırla kamp alanı oluşturdu.

Burada doğal yaşamla iç içe gün geçiren doğaseverler daha sonra Melen Çayı'nda 12 kilometrelik zorlu parkurda rafting yaptı.

Grubu misafir eden işletme sahibi Davut Pirdal, katılımcıların çoğunun otostop yaparak kamp yerine ulaştığını söyledi.

Sosyal medya üzerinden "Yola Çık" sloganı ile Türkiye'nin her noktasına ulaştıklarını anlatan Pirdal, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin bütün bölgeleri ve illerinde 7 bin kişi burada toplandı. Bu sayı yarın 8 bin hatta 10 binlere kadar ulaşacak gibi duruyor. İzmir, Van, İstanbul, Ankara gibi neredeyse tüm illerden akın akın vatandaşlar buraya geliyor. Sosyal medya davetine ilgi gösterenler çadırlarını kurup doğanın tadını çıkarıyor. Gelenlerin çoğu otostopla buraya ulaştı. Bu kadar yoğun talebin olacağını tahmin etmiyorduk."

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