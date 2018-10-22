SP hastası Muratcan’dan engelsiz iletişim

Serebral palsi hastalığı nedeniyle yürüyemeyen, ellerini kullanamayan ve konuşmakta zorlanan Keşanlı Muratcan Çiçek, engellilerin göz ve baş hareketleriyle cep telefonu kullanabilmesi amacıyla proje hazırladı. California Santa Cruz Üniversitesi’nde yapay zeka üzerine doktora yapan ve fiziksel engellilerin hayattaki engellerini bilişim yoluyla kaldırmayı amaçlayan 24 yaşındaki Çiçek, Silikon Vadisi’ndeki stajında hareketleri kısıtlı bedensel engellilerin cep telefonunu kullanabilmesi amacıyla önemli bir çalışmaya imza attı.

MESAJ YAZABİLİYOR

Çiçek’in hazırladığı projeyle akıllı telefonların ön kamera sensörleri sayesinde engellilerin telefonlarını sadece kafa ve göz hareketleriyle kontrol etmesi amaçlanıyor. Kendi tekerlekli akülü sandalyesine bir aparat yardımıyla yerleştirdiği cep telefonunu kafa ve göz hareketleriyle kullanabilen Muratcan, mail ve mesaj yazıp gönderebiliyor, sosyal medyada yazışabiliyor. Hastalığından dolayı konuşmakta zorlanan Muratcan Çiçek, duygu ve düşüncelerini yazarak şöyle aktardı:

HERKESE HİTAP EDECEK

“Projeyi kendim kullanıyorum. Fiziksel engelin insanların hareketlerini kısıtlamayacağını düşünüyorum. Hayatımı bunu ispatlamaya adadım. Teknoloji en büyük destekçim. Akıllı telefonlarda kullanılan HeadGazeLib isimli açık kaynak kodlu bir kütüphane hazırladım. Ücretsiz herkese açılan teknoloji akıllı telefonlardaki kameradan yararlanıyor. Engelli kişiler ile birlikte herkese hitap eden bu teknoloji hayatı kolaylaştırabilir. Örneğin yağlı ellerinizle yemek yaparken internetten tarif bakmak için telefonuna dokunmanız gerekmeyecek. Tüm uygulamaların gerçekleşmesi için Türk yazılımcılarına büyük görev düşüyor, bu kütüphaneyi kendi uygulamalarına entegre edebilirler. Projem şu an demo halinde ama geliştirmeye devam ediyorum.”