Su baskınına uykuda yakalandılar
Arnavutköy'de kuvvetli yağış sonrası bazı ev ve işyerlerini su bastı.
- DHA
İmrahor Mahallesi Cendere Sokak'ta bulunan gecekondu da su altında kaldı. Bayram Alçım ve Satı Alçım çifti 3 çocuğuyla birlikte güne sel suları ile uyandı. Evlerine dolan su nedeniyle eşyaları kullanılmaz hale geldi. Alçım çifti büyük tehlike atlattıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.
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