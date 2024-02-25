İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2024 Pazar / 16 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,0708
  • EURO
    33,679
  • ALTIN
    2032.57
  • BIST100
    9374.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Su bulmak için açtığı sondajdan gaz çıktı! Bölgeye ekipler sevk edildi
Yaşam

Su bulmak için açtığı sondajdan gaz çıktı! Bölgeye ekipler sevk edildi

Mersin'in Mut ilçesinde bir çiftçinin su bulmak için bahçesinde yaptırdığı 100 metre derinliğindeki sondajda, gaza rastlandı. Gaz bir işçinin çakmağı ateşlemesiyle yanarken, alevler dikkat çekti.

IHA25 Şubat 2024 Pazar 12:19 - Güncelleme:
Su bulmak için açtığı sondajdan gaz çıktı! Bölgeye ekipler sevk edildi
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kültür Mahallesi'nde bir çiftçi dün bahçesinde su çıkartmak için sondaj çalışması yaptırdı. Çalışma sırasında bir işçinin çakmağı ateşlemesiyle kuyudan çıkan sıvı alev aldı. Alevin büyümesi üzerine itfaiyeye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye kuyudaki alevleri söndürüp tehlikeye karşı çevre güvenliği aldı. Bölgede yarın alanında uzman ekiplerin inceleme yapacağı öğrenildi.

"METAN, BÜTAN YA DA PROVAN GAZLARDAN BİR TANESİ OLABİLİR"

Olayla ilgili bilgi veren Jeoloji Mühendisi Tahir Koldemir, "Mersin'in Mut ilçesinde zaman zaman yapılan sondajlarda bu tarz gazlar çıkıyor. Burada da sondaj atılmış sondajdan bir gaz çıkmış bu gazın ne gaz olduğunun tespit edilmesi gerekiyor. Bizim başımıza gelenler bazen sondajlarda ufak tefek patlamalar oluyordu. Metan, bütan ya da provan gazlardan bir tanesi olabilir. Bunun da Türkiye Petrolleri tarafından, gerekli merciler tarafından tespit edilmesi gerekir. Bu bölgede araştırma yapılabilir. Bölgede sondajlarda zaman zaman bu tarz gazlar çıkıyor" dedi.

  • sondaj
  • alev

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.