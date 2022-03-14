İtfaiye ekipleri buz tutan gölete düşen köpeği donmak üzereyken kurtardılar

IHA 14 Mart 2022 Pazartesi 09:07 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 09:07

Olay, İnegöl'ün kırsal Sarıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sevimli bir köpek üzeri buz tutan sulama göletin üzerinde gezmeye başladı. Sahibine ulaşılamayan köpek, bir anda buzun kırılmasıyla göletteki suyun içine düşerek mahsur kaldı. Göletin yanından geçen mahalle sakinleri, 10 metre derinliğindeki gölete düşen köpeği gördüler. Vatandaşlar durumu Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdiler. İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri, harekete geçerek gölete zorlu kış şartlarına rağmen ulaştılar.

Gölete halatlar yardımıyla inen ekipler, donmak üzere olan köpeği dikkatlice kurtardılar. Kurtarılan köpek, tedavinin ardından doğaya salındı. Ekiplerin, köpeği kurtarma anı amatör kameraya yansıdı.