Süleymaniye Külliyesi’nde tarih yeniden canlanacak

5 yıl önce kapatılan Süleymaniye Camii altındaki 50 dükkana sahaf ve kaybolan meslek gruplarının yerleştirilmesi planlanıyor. Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü’nce hazırlanan, Süleymaniye Camii Altı Sıra Dükkanların Kullanımına Yönelik Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Proje Çalışmaları tamamlandı ve 1 No’lu Yenileme Alanı Koruma Kurulu’nca onaylandı. Dükkanların restore edilebilmeleri için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ve İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü arasında, Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama Modeli çerçevesinde, 21 yıllığına kiralanması hususunda, 9 Mart 2018 tarihinde tarihli protokol imzalandı. Hazırlanan proje, geçtiğimiz günlerde kurul tarafından onaylandı. Proje, bundan sonraki safhada ise İBB-Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek.