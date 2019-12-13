Sultanahmet Meydanı'nda silahlı kavga: 2 yaralı
Sultanahmet Meydanı'nda çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
- DHA
Sultanahmet Meydanı'nda akraba oldukları belirtilen 4 kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedilirken şüpheliler yakalandı.
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