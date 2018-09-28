Sultangazi yangın son dakika haberleri Sultangazi huzurevi ölü ve yaralı var mı

Sultangazi yangın son dakika haberleri gündeme bomba gibi düştü. Sultangazi huzurevi ölü ve yaralı var mı? Sultangazi huzurevinde neden yangın çıktı? Sultangazi huzurevinde kaç kişi vardı? Sultangazi huzurevi yangında son durum nedir? soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Yangının huzurevinde çıktı, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Sultangazi'de bir binada yangın çıktı. Binanın çatısı ve dış cephesinin alev alev yandığı belirtilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binanın içinde mahsur kalanların olduğu öğrenildi. Sultangazi'de huzurevinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 75. Yıl Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki Sultangazi Huzurevi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın içinde mahsur kalanların olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Sultangazi huzurevinde meydana gelen yangın ile ilgili detaylar star.com.tr'de. İşte Sultangazi yangın son dakika haberleri ile ilgili yeni gelişmeler...

SULTANGAZİ'de bir huzurevinin binasında yangın çıktı. Binanın çatısı ve dış cephesinin alev alev yandığı belirtilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binanın içinde mahsur kalanların olduğu öğrenildi.



Sultangazi'de huzurevinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 75. Yıl Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki Sultangazi Huzurevi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın içinde mahsur kalanların olduğu öğrenildi.



Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

HUZUREVİNDE BİLİNMEYEN NEDENLE YANGIN ÇIKTI



İstanbul Sultangazi'de 75. Yıl Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki Sultangazi Huzurevi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.







MAHSUR KALANLAR KURTARILDI



İçeride mahsur kalanlar kurtarıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.







EKİPLER YANGINI KONTROL ALTINA ALDI



Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.