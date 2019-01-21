Sümela’ya teleferik gelecek

Gümrükçüoğlu, Maçka ilçesine bağlı Altındere Vadisi’nde yer alan Sümela Manastırı’nın yılda yaklaşık 650 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini belirtti. Hazırlanan proje ile yerli ve yabancı turistlerin manastıra daha konforlu ve kolay şekilde ulaşacağını ifade eden Gümrükçüoğlu, ziyaretçi sayısı nedeniyle teleferiğe ilginin yoğun olacağını düşündüklerine dikkati çekti.