Süper Loto sonuçları 8 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula mpi.gov.tr’de! Süper Loto oyunu tutkunları en çok kazandıran numaraları merak ediyor. Süper Loto en çok çıkan sayılar hangileri? Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Geçen haftaki Süper Loto sonuçlarına göre; 6 bilen kimse çıkmadı ve 1.631.301,72 TL değerindeki ikramiye gelecek haftaya devretti. 5 bilen 54 kişi 9.399,40 TL, 4 bilen 3.418 kişi 159,70 TL, 3 bilen 68.392 kişi ise 13,75 TL ikramiye kazandılar. Süper Loto çekilişinde bugüne kadara en çok çıkan ikili grupların başında 35-45 ve 9-35 ikilisi geliyor. Bu iki grup toplam 13'er kez çekildi. Daha sonra ise Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre en çok çıkan ikili gruplar 12'şer kez ile 19-25, 20-49, 26-50, 15-37 ve 31-35 oldu. Şu ana kadar hiçbir 4'lü grup üç kez bir arada çıkmadı.İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 8 KASIM 2018

Açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

GEÇEN HAFTAKİ SÜPER LOTO SONUÇLARI 1 KASIM 2018

1 Kasım 2018 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın Süper Loto sonuçlarına göre; 6 bilen kimse çıkmadı ve 1.631.301,72 TL değerindeki ikramiye gelecek haftaya devretti. 5 bilen 54 kişi 9.399,40 TL, 4 bilen 3.418 kişi 159,70 TL, 3 bilen 68.392 kişi ise 13,75 TL ikramiye kazandılar.

Süper Loto'da en çok çıkan sayılar hangileri?

Süper Loto çekilişinde bugüne kadara en çok çıkan ikili grupların başında 35-45 ve 9-35 ikilisi geliyor. Bu iki grup toplam 13'er kez çekildi. Daha sonra ise Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre en çok çıkan ikili gruplar 12'şer kez ile 19-25, 20-49, 26-50, 15-37 ve 31-35 oldu. Şu ana kadar hiçbir 4'lü grup üç kez bir arada çıkmadı.

Süper Loto nasıl oynanır?

Süper Loto resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 6 tutturma ihtimali 25 milyon 827 bin 165'te 1 olarak görünüyor. Tabi bu her bir kolon başına olan ihtimal. 25 milyon 827 bin 165'i oynadığınız kolon sayısına bölerseniz asıl tutturma ihtimalinizi öğrenebilirsiniz.

En az çıkan sayılar ise; 7, 11, 27, 28, 42, 52 ve 53'tür.

SÜPER LOTO HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.