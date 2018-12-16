Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı
Isparta'da polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta uyuşturucu madde bulunurken, 3 kişi gözaltına alındı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özkanlar Kavşağı’nda şüphelendikleri bir aracı durdurdu. S.N., M.A.A. ve O.A.'nın içinde bulunduğu araçta arama yapan polis, iki parça halinde 6,35 gram eroin maddesi, 14 adet suboxone hap ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirdi. Araçtaki 3 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.