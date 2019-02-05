Suriyeli aktivist ve kızını öldüren sanığın cezası onandı

Suriyeli aktivist Orouba Barakat ve gazeteci kızı Halla Barakat'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yerel mahkemece müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sağın cezasını onandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Suriyeli aktivist Orouba Barakat ile gazeteci kızı Halla Barakat'ı Üsküdar'daki evlerinde öldürdüğü gerekçesiyle Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesince, hapis cezasına çarptırılan Ahmet Bereket'in davasına ilişkin istinaf incelemesini tamamladı.

Ceza dairesinin, dosya üzerinden verdiği kararda, yerel mahkemenin biri ağırlaştırılmış olmak üzere 2 müebbet hapis cezası kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı belirtildi.

Yerel mahkemenin kurduğu hükümde bir isabetsizlik görülmediği ifade edilen kararda, bu nedenle sanık avukatınca delillerin yeterli olmadığı, eksik inceleme yapıldığı, sanık lehine hükümlerin uygulanmadığı gibi gerekçelerle yapılan istinaf başvurusunun yerinde görülmediği vurgulandı.

Kararda, sanık avukatının istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği kaydedildi.

Ceza dairesinin bu kararıyla sanık Ahmet Bereket'in hapis cezası onandı.

Dava dosyası, incelenmek üzere Yargıtay'a gönderildi.