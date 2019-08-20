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Suriyeli kardeşlerimiz için ''İkinci Vatan: Türkiye'' belgeseli hazırlandı

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan Suriyelilerin Türkiye'deki yeni hayatlarının anlatıldığı 'İkinci Vatan: Türkiye (Second Home: Turkey)' belgeseli, dünya ve Türkiye kamuoyunda Suriyeli sığınmacılara dair dezenformasyonu yıkmayı hedefliyor.

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İletişim Başkanlığınca, Suriyelilerin Türkiye'deki yeni hayatlarının anlatıldığı "İkinci Vatan: Türkiye (Second Home: Turkey)" belgeseli hazırlandı.
 
Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, dünya ve Türkiye kamuoyunda Suriyeli sığınmacılara dair dezenformasyonu yıkmayı hedefleyen belgesel, izleyenleri sosyal uyum üzerine düşünmeye davet ediyor.
 
Açıklamada, savaşın kasvetli gölgesi altında, tarihte eşine az rastlanan bir göç dalgasıyla yurtlarından edilen Suriyelilerin, bilgi kirliliği, nefret söylemi ve propaganda operasyonlarının hedefi haline getirilme riski yüksek, kırılgan toplulukların başında geldiği belirtildi.
 
İletişim Başkanlığının, ulusal ve uluslararası kamuoyunda Suriyeli sığınmacılara ilişkin artan bilgi kirliliğini gidermek, onların yaşamları, hikayeleri ve Türkiye ile kurdukları bağ üzerine anlamlı bir diyaloğa ilham vermek gayesiyle "İkinci Vatan: Türkiye (Second Home: Turkey)" belgesel projesine destek verdiği bildirildi.
 
İletişim Başkanı Fahrettin Altun da söz konusu belgesele ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
 
Suriyeli sığınmacıların Türkiye toplumuna değerli katkılarda bulunduğunu belirten Altun, Türkiye'de hayatını yeniden inşa eden ve fark yaratan Suriyelileri tebrik etti.
 
- Belgesel "vatan" kavramı üzerinde düşünmeye davet ediyor
 
Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde "Lives in Turkey" YouTube kanalı üzerinden izleyici ile buluşan mini belgesel, farklı sosyal sınıflardan 6 Suriyelinin uyum süreçlerini ve Türkiye'de inşa ettikleri hayatları odağa alıyor.
 
Suriyeli bir mozaik sanatçısı, öğretmen, telefon tamircisi, kafe işletmecisi ve mühendisin gerçek hikayesinin anlatıldığı "İkinci Vatan: Türkiye", kalıplaşmış söylemlerin, genellemelerin, dışlayıcı reflekslerin ötesine geçerek, bunların ardındaki gerçek insan hikayelerine ışık tutuyor ve izleyenleri "vatan" kavramı üzerine yeniden düşünmeye davet ediyor.
 
Belgesel, sığınmacılara dair detaylı bir medya içeriği taramasının yanı sıra sığınmacılar, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler ile yapılan çalışmaların ışığında projelendirildi.
 
Saha araştırması ekibinin İstanbul, Adana, Hatay, Gaziantep ve Kilis'te yaptığı görüşmelerin titizlikle derlenerek her bir sığınmacıya kendi hikayesini anlatma alanı ve aracı sunuyor.
 
"İkinci Vatan: Türkiye" belgeseli ile Türkiye'yi ikinci vatan bilen Suriyelileri inciten ve toplumsal bağları tahrip eden her türlü söylemin zayıflatılmasına katkıda bulunması amaçlanıyor.
 
Belgeselin İngilizce alt yazılı versiyonuna https://youtu.be/DAJ2go5HGIk, Türkçe alt yazılı versiyonuna ise https://www.youtube.com/watch?v=2FMS3gQRdOw adreslerinden ulaşılabilecek.

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