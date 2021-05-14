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Yaşam

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı, bir kişi öldü

Niğde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada sürücü Olcay Canıtez, hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA14 Mayıs 2021 Cuma 09:05 - Güncelleme: 14 Mayıs 2021 Cuma 09:05
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Kaza, geç saatlerde Yeşilburç köyü, çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre Olcay Canıtez yönetiminindeki 51 HT 383 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak takla attı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Canıtez'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Canıtez'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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