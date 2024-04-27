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Yaşam

Susuz Şelalesi'nin debisi yükseldi

Türkiye'de kışın en çetin geçtiği illerden Kars'taki Susuz Şelalesi, karların erimesiyle debisi yükseldi.

AA27 Nisan 2024 Cumartesi 09:59 - Güncelleme:
Susuz Şelalesi'nin debisi yükseldi
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Kars-Ardahan kara yolunda yer alan ve 75 metre yükseklikten akan Susuz Şelalesi, her mevsim oluşturduğu doğal güzelliklerle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Susuz Kaymakamlığı tarafından hazırlanan projeyle bölgeye kazandırılan "Susuz Şelalesi Mesire Alanı"na gelen vatandaşlar burada, hem piknik yapıp hem de seyir terastan şelaleyi izleme fırsatı buluyor.

İlkbaharda etkili olan yoğun kar yağışıyla etrafı beyaza bürünen şelale, karların erimesiyle daha da coşkulu akıyor.

Kışın büyük kısmı buzla kaplanan şelale, ilkbahar da rengarenk açan çiçekleriyle misafirlerini ağırlıyor.

Ziyaretçilerin suyun aktığı yere inerek fotoğraf çektirdiği şelale, dron ile havadan görüntülendi.

  • Kars
  • Susuz Şelalesi
  • debi

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