T3 Vakfı’ndan burs müjdesi

Yükseköğretim kurumlarının 4 yıllık lisans programlarında eğitimlerine devam etme şartı aranan başvurular, T3 Vakfı tarafından değerlendirilecek. Burslar karşılığında öğrencilerden vakıf bünyesindeki teknoloji takımlarının eğitim programlarına destek vermeleri isteniyor. Böylece ortaokul ve lise öğrencileri, üniversite öğrencilerinden yardım alarak geleceğe hazırlanacak. www.turkiyeteknolojitakimi.org web sitesi üzerinden elektronik olarak yapılan burs başvuruları 26 Ekim’e dek sürecek.