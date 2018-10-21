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T3 Vakfı’ndan burs müjdesi

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, milli teknolojiye katkı sağlama konusunda istekli, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine 10 ay süreyle karşılıksız 500 TL eğitim desteği verecek.

  • İREM ERBAŞ
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Yükseköğretim kurumlarının 4 yıllık lisans programlarında eğitimlerine devam etme şartı aranan başvurular, T3 Vakfı tarafından değerlendirilecek. Burslar karşılığında öğrencilerden vakıf bünyesindeki teknoloji takımlarının eğitim programlarına destek vermeleri isteniyor. Böylece ortaokul ve lise öğrencileri, üniversite öğrencilerinden yardım alarak geleceğe hazırlanacak. www.turkiyeteknolojitakimi.org web sitesi üzerinden elektronik olarak yapılan burs başvuruları 26 Ekim’e dek sürecek. 

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