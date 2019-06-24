Tacizciler sert kayaya çarptı! Bakın laf attıkları kadınlar kim çıktı

32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7638
  • 6,5693
  • 260.78
  • 95.305
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Kocaeli'de kadın sivil polislere sözlü tacizde bulunan şahıslar gözaltına alındı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, seyir halindeki otomobilin içinden yolda yürüyen kadın sivil polislere sözlü tacizde bulunan G.A., A.S., B.A.K.Ç. ve A.Ö., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

  • DHA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Kocaeli Darıca'ya bağlı Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi.
 
İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli, sivil 2 kadın polis memuru, seyir halindeki otomobilde bulunanların sözlü tacizine uğradı.
 
Polislerin durumu amirlerine bildirmesi üzerine aracın tespit edilip, içindekilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
 
Polis ekipleri, otomobili aynı güzergahta durdurarak, içindeki G.A., A.S., B.A.K.Ç. ve A.Ö.'yü gözaltına aldı.
 
Suçlarını kabul eden 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. 
 

Kazakistan´da askeri mühimmat deposunda patlama!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

AK Parti kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu

AK Parti kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu

MSB duyurdu... Irak'ın kuzeyine hava harekatı

MSB duyurdu... Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Galatasaray Deniz Türüç'ün peşini bırakmıyor

Galatasaray Deniz Türüç'ün peşini bırakmıyor

Yargıtay'dan emsal karar: Eşe bunu demek boşanma sebebi

Yargıtay'dan emsal karar: Eşe bunu demek boşanma sebebi

Tacizciler sert kayaya çarptı! Bakın laf attıkları kadınlar kim çıktı

Tacizciler sert kayaya çarptı! Bakın laf attıkları kadınlar kim çıktı

Palu ailesi davasında şok sözler!

Palu ailesi davasında şok sözler!

Kadıköy’deki kahreden olaydan dram çıktı! Yüzbaşılıktan istifa etmiş…

Kadıköy’deki kahreden olaydan dram çıktı! Yüzbaşılıktan istifa etmiş…

Bin 700 asker bu ikisinin peşinde!

Bin 700 asker bu ikisinin peşinde!
 

POPÜLER HABERLER

CHP´lilerden çirkin saldırı: Başörtünü çıkar!

CHP´lilerden çirkin saldırı: Başörtünü çıkar!

17 milyon kişiye Temmuz zammı geliyor!

17 milyon kişiye Temmuz zammı geliyor!

İşte diş çürüğüne engel olan besinler!

İşte diş çürüğüne engel olan besinler!

Oy verme işlemi sona erdi

Oy verme işlemi sona erdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA