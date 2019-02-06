Tarihi dalış

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında gittiği beyaz kıtada ilk dalışını yaparak tarihe geçti. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi koordinesinde gerçekleştirilen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Türk ekibinin kıtadaki çalışmaları başladı.

DALIŞ 2 DAKİKA SÜRDÜ

Türk bilim insanlarıyla kıtaya giden milli sporcu Ercümen de ekibin ilk durağı Antarktika’nın King George Adası’nda ilk dalışını gerçekleştirdi. Ercümen, su sıcaklığının sıfır derece olduğu bölgede, soğuğa karşı özel bir koruyucusu olmayan elbiseyle 2 dakika süren bir serbest dalış yaptı. Dalış sporunda Türkiye’de ilklere imza atan Ercümen, dondurucu sularda Türk bayrağını dalgalandırarak Antarktika’da tüpsüz dalan ilk Türk kadın sporcu oldu.

HEPİMİZ GURURLANDIK

Milli sporcu, dalışı sonrası bilim insanlarının projeleri için denizden sedimantasyon örneği aldı. Böylece Ercümen, Antarktika’nın soğuk sularında 1 saat kaldı. Kıtada serbest dalış yapan ilk Türk kadını olmanın, hayatının en gurur verici olaylarından biri olduğunu belirten Ercümen “Antarktika’dayız, bunu bilerek daldık ama gerçekten insan şartlarını zorlayan bir soğukluk var. Burada dalış yapmak bizim için de bir ilk. Sembolik de olsa bilim çalışmasının bir parçası olarak Antarktika’da bayrağımızı dalgalandırmak soğuğu ve acıyı unutturuyor, öyle müthiş bir gurur var içimizde” dedi. Şahika Ercümen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a da desteklerinden dolayı teşekkür etti.